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Ленобласть утвердила тариф на услуги оператора по обращению с ТБО
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Ленобласть утвердила тариф на услуги оператора по обращению с ТБО 

АСН-Инфо 26 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области утвердил размер тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Начиная с 1 января 2019 года, за вывоз и утилизацию одной тонны мусора компания будет получать 4728 рублей. Сумма будет актуальна в течение года. В дальнейшем тариф для «мусорного» оператора будет устанавливаться сроком на три года.
Ранее на рынке вывоза и утилизации бытовых отходов в регионе действовали десятки компаний. Их деятельность наносила существенный урон окружающей среде, а также негативно влияла на благосостояние жителей — для каждого оператора устанавливался индивидуальный тариф, в связи с чем стоимость вывоза мусора в разных районах существенно отличалась.
Деятельность единого оператора, избранного в рамках конкурса, призвана обеспечить улучшение экологической обстановки, искоренить проблему незаконных свалок, внедрить систему раздельного сбора отходов, способствовать развитию на территории региона экологичных перерабатывающих предприятий.
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