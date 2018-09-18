Ленобласть утвердила тариф на услуги оператора по обращению с ТБО

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области утвердил размер тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Начиная с 1 января 2019 года, за вывоз и утилизацию одной тонны мусора компания будет получать 4728 рублей. Сумма будет актуальна в течение года. В дальнейшем тариф для «мусорного» оператора будет устанавливаться сроком на три года.

Ранее на рынке вывоза и утилизации бытовых отходов в регионе действовали десятки компаний. Их деятельность наносила существенный урон окружающей среде, а также негативно влияла на благосостояние жителей — для каждого оператора устанавливался индивидуальный тариф, в связи с чем стоимость вывоза мусора в разных районах существенно отличалась.

Деятельность единого оператора, избранного в рамках конкурса, призвана обеспечить улучшение экологической обстановки, искоренить проблему незаконных свалок, внедрить систему раздельного сбора отходов, способствовать развитию на территории региона экологичных перерабатывающих предприятий.