Снижение выбросов в атмосферу Омска планируют достигнуть за счет модернизации ТЭЦ

ОМСК , 18 сентября. / ТАСС /. Модернизация теплоэнергетического комплекса Омска станет главным вкладом в выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина , согласно которому Омск должен к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20%. Об этом сообщил во вторник журналистам министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

"Наибольший вклад в структуру выбросов несет нам теплоэнергетический комплекс — порядка 92 тыс. тонн в год. При этом основную часть занимает ТГК-11, которая отапливает и снабжает электроэнергией Омск. Руководители ТГК нашли техническое решение, [благодаря которому] мы получим снижение выбросов от ТГК на 20%, а это порядка 18 тыс. тонн", — сказал министр.

По его словам, перед региональным правительством стоит задача не допустить роста тарифов на тепло и электричество из-за изменений в инвестиционной составляющей ТГК-11 для модернизации ТЭЦ. Он уточнил, что для снижения выбросов ТЭЦ ТГК-11 установит современные фильтры, которые лучше улавливают загрязняющие вещества. «Снижения мощности самих котлов при этом не произойдет», — уточнил Лобов.

Министр добавил, что значительный вклад в загрязнение города вносит и частный сектор, который до сих пор находится в центре Омска. «У нас частный сектор прямо чадит, идет черный дым [от печей].

В нашей комплексной программе по снижению выбросов огромное внимание уделено газификации частного сектора и сносу старых аварийных домов с печным отоплением. Мы уже передали [программу] в федерацию на утверждение», — рассказал Лобов.

О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте прошлого года, когда весь город заполонил удушливый химический запах, было зафиксировано превышение нормы концентрации этилмеркаптана в 400 раз. Источник загрязнения так и не был найден. В июле жители города почти две недели жаловались на неприятный запах. В результате власти региона установили, что источником выбросов был химический завод, который работал без очистных сооружений, деятельность предприятия была приостановлена до установки нового очистного оборудования.