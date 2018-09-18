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Патрушев: наказание за экологические преступления должно быть неотвратимым
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Патрушев: наказание за экологические преступления должно быть неотвратимым 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. Виновные в совершении экологических преступлений на северо-западе России должны нести неотвратимое наказание, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Нарьян-Маре на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
Патрушев сообщил об обострении в СЗФО экологических угроз, связанных с проблемами в сфере обращения с промышленными и коммунальными отходами, в том числе с высоким уровнем ее криминализации.
"Все это требует принятия дополнительных мер по обеспечению экологической безопасности региона, нейтрализации угроз причинения ущерба окружающей среде, недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки", — сказал секретарь СБ.
"Крайне важно также обеспечить неотвратимость наказания за экологические правонарушения, в том числе связанные с незаконной транспортировкой, размещением и захоронением отходов, а также обеспечить полное и своевременное возмущение ущерба, причиненного окружающей среде", — указал Патрушев.
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