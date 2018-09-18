Основная часть мусора в Омске может стать товаром

В ближайшее время в регионе появятся два мусороперерабатывающих комплекса, что позволит пускать отходы на вторичную переработку и изготавливать из отходов сырьё, которое можно продавать. Сегодня в международном пресс-центре «МКР-Медиа» обсуждали способы решения экологических проблем Омска . Одной из главных тем стал вопрос ликвидации свалок и сортировки мусора. По словам министра экологии и природных ресурсов Ильи Лобова, с июня, как он занял свой пост, он ежедневно обсуждает две темы: загрязнение воздуха в Омске и проблемы сбора и сортировки твёрдых бытовых отходов. При этом вторая тема подразумевает три вопроса: рекультивация накопленного мусора, сортировка отходов и утилизация отходов II и III классов опасности (энергосберегающие лампы, батарейки и т. д.).

По этим вопросам у нас ведётся активная работа, составлена карта всех свалок Омской губернии. Сейчас у нас их зафиксировано около 940. В старой схеме 2016 года их 1120, свалки постепенно ликвидируем, и должны ликвидировать все, — заявил министр.

Он сообщил, что на рекультивацию основных свалок Омска, которых в городе насчитывается семь, федеральный центр выделит 2,5 млрд руб. На остальные свалки регион должен сам изыскать средства. При этом в следующем году на юге и севере Омской области построят два мусоросортировочных центра, точные участки для них ещё не определены. Наличие центров сортировки позволит региону извлекать прибыль из отходов, получая из них сырье, которое будут отправлять на вторичную переработку. Полученное сырьё, например, грунты из пищевых отходов или пластик, можно продавать. По словам Лобова, основная часть мусора после сортировки и определённой обработки может стать товаром. Комплексы смогут перерабатывать около одного миллиона кубометров мусора, что снизит вредное воздействие на окружающую среду. Оператор, который займётся сортировкой отходов, уже найден.