Эксперты не одобрили нацпроект по развитию экологии

Эксперты не одобрили нацпроект по развитию экологииСовет постановил отправить на доработку проект по развитию экологии, стоимость которого оценивается в 4 триллиона рублей. Члены экспертного совета составили список замечаний из 13 страниц и направили его авторам нацпроекта. Главными претензиями к текущей версии документа являются: необоснованность прописанных затрат, недостаточная прозрачность при финансировании проекта, отсутствие общественного контроля при финансировании, а также отсутствие конкретных действий по ключевым направлениям.

Напомним, что национальный проект под названием «Экология» был разработан в связи с майскими указами президента Российской Федерации Владимира Путина . Программа рассчитана на 5-летний период (с 2019 по 2024 год) и включает в себя 11 направлений: охрана природных объектов и ресурсов, улучшение контроля за твердобытовыми отходами, улучшение контроля за ядовитыми веществами и других отходов представляющих опасность, мероприятия по очистке воздуха, мероприятия по очистке воды, очистка реки Волги, сохранение природных богатств озера Байкал, развитие природного и экологического туризма, охрана лесов, а также внедрение новейших технологий в экологической отрасли.

На данный момент самой дорогой статьей проекта является — внедрение новейших технологий в экологической отрасли, стоимость которой составляет около 2,4 триллионов рублей. Однако итоговая сумма на эту статью была раскритикована рабочей группой. При этом 2,4 триллиона рублей — это всего лишь подготовительная сумма на проведение экспертиз и получения разрешений. Новейшие технологии планируется внедрять на 6,9 тысячах предприятий, с учетом того, что на каждое предприятие необходимо потратить 350 тысяч рублей.

Также эксперты раскритиковали программу контроля твердобытовых отходов. Экспертный совет ссылается на то, что авторы документа заложили к 2024 году рекультивацию 191 свалки, однако не указали конкретных данных об этих свалках. Что это за свалки, где они находятся, и почему были выбраны именно эти свалки.

В связи с этим, эксперты опасаются, что статья по созданию комплексной системы по обращению с твердыми бытовыми отходами, на которую запланировано выделение 291 миллиарда рублей, может быть не выполнено. В документе прописано, что все работы по проектированию, согласованию и строительству таких объектов должны быть завершены к 2021 году, однако этот срок вызывает большие сомнения у экспертного совета.

Проблема с отсутствием конкретики и необходимой информации также наблюдается в программе по очистке воды, которую курирует Министерство строительства РФ . По мнению экспертного совета, оценить эффективность описанных мероприятий не представляется возможным из-за того, что документ носит «обобщающий характер». В Минстрое сослались на Роспотребнадзор и заявили, что соответствующие расширенные параметры будут внесены в проект после его утверждения и согласования.

Изучив проект по сохранению лесов, экспертный совет пришел к выводу, что авторы проекта не собираются проводить мероприятия по воспроизведению лесных массивов. К примеру, в текущей версии документа отсутствуют мероприятия по уходу за деревьями после их насаждения, а также отсутствует учет деревьев, погибших при лесных пожарах. Иными словами, в документе не прописан механизм по оценке ущерба от лесных пожаров и других стихийных бедствий, которые могут наносить вред лесным насаждениям.