Эксперты в регионах предложат варианты доработки нацпроекта по экологии

Национальный проект «Экология» вызывает вопросы не только у экспертов при Правительстве, но и в Государственной Думе , рассказал « Парламентской газете » председатель думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов . Чтобы найти оптимальные пути решения проблем рекультивации свалок и очищения воздуха, депутаты проведут отдельные экспертные слушания по каждому из основных направлений нацпроекта.

Ранее СМИ сообщали, что Рабочая группа по экологии Экспертного совета при Правительстве раскритиковала текущую редакцию нацпроекта «Экология» и предложила направить его на доработку. Экспертов не устроили в том числе расчёты затрат по внедрению наилучших доступных технологий, недостаточность данных по программе «Чистая страна» и общественного контроля прозрачности бюджетных затрат.

«Нацпроект заслушивали на заседании Комитета по экологии и охране окружающей среды, куда мы пригласили представителей Министерства природы , но, честно говоря, удовлетворения доклад не вызвал. Мы не услышали конкретики и ответов на многие вопросы», — рассказал Владимир Бурматов «Парламентской газете».

Исходя из этого, комитет принял решение провести отдельные экспертные слушания по каждому из основных направлений нацпроекта. В Астрахани пройдёт межрегиональный форум по сохранению реки Волги, в Челябинске депутаты организуют выездное заседание Комитета палаты по экологии по качеству атмосферного воздуха, в Чувашии в начале октября проведут выездное совещание по обращению с отходами. На конец года по этому поводу запланированы парламентские слушания в Госдуме.

«Ответственность за реализацию национального проекта лежит на Министерстве природы России. Хотел бы отметить, что его возглавил, на мой взгляд, эффективный новый министр, и мы готовы всячески помогать. Но этот нацпроект включает в себя в том числе мероприятия, которые поименованы в указе президента, поэтому мы будем осуществлять очень пристальный парламентский контроль за реализацией национального проекта», — отметил депутат.

Основными задачами, которые призваны решить заложенные в документ программы, Бурматов назвал очищение Волги, сокращение воздействия предприятий-загрязнителей на города-миллионники, рекультивацию свалок и объектов накопленного вреда, введение раздельного сбора и глубокой переработки мусора.

Нацпроект включает в себя 10 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов».