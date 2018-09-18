Минприроды Омской области: Жители стали реже жаловаться на загрязнение воздуха

— Если в июле-августе мобильная лаборатория выезжала по жалобам 6-8 раз в сутки, то теперь мы фиксируем 1-3 обращения в день, — сообщил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов . — Помимо неравнодушных жителей к решению проблемы подключились общественники. За два месяца «Экологическая гвардия» выявили два десятка фактов и источников несанкционированных выбросов. Мы будем и впредь поддерживать это движение.

Напомним, Омск оказался в числе двенадцати самых экологически неблагополучных городов страны, где требуются экстренные меры.

В рамках федерального национального проекта «Чистый воздух» президент РФ поставил задачу к 2024 году существенно снизить совокупное количество выбросов. Омичи разработали комплексный план мероприятий, согласно которому загазованность атмосферы в ближайшие пять лет должна снизиться на 20 процентов. Глава региона взял решение этой задачи под личный контроль.

— Государство готово поддержать промышленные предприятия, нацеленные на решение экологически проблем. На эти цели предполагается направить шесть миллиардов рублей. Благодаря принятым мерам регион может ежегодно снижать выбросы на сорок тысяч тонн только в городе Омске. Это реальная помощь, — считает губернатор Александр Бурков

По данным экологов, ежегодно в городскую атмосферу попадает 250 тысяч тонн вредных выбросов. Главными загрязнителями являются омские ТЭЦ (37 процентов), транспорт (35 процентов), остальное — промышленные предприятия. И власти в решении этих проблем не стоят на месте. По словам Ильи Лобова, Омская ТГК-11 уже разработала собственный план очистки выбросов, и сегодня защищает проект в Москве.

В этом году региональная казна выделила городу средства, необходимые на обновление почти половины автобусного парка. А в перспективе власти наценены стимулировать перевод машин на экологически чистое топливо. В списке проблем, которые предстоит решить, — подключение к природному газу частного сектора. Еще одна задача — автоматизировать поиск источника загрязнения атмосферы. Это поможет максимально оперативно реагировать на выбросы, задействовать механизмы контроля правоохранительных органов

Сейчас специалисты минэкологии работают над электронной картой, которая наглядно в режиме онлайн будет показывать, чем дымят заводские трубы. А в перспективе она будет дополнена другими ресурсами и поможет следить за недропользователями, водоохранными зонами, заповедниками, охотничьими угодьями и лесами.

Эти и другие меры, включенные в региональную экологическую программу, помогут решить наболевшие проблемы, считают специалисты.

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