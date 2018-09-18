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В Волгоградской области прошла акция «Генеральная уборка страны»
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В Волгоградской области прошла акция «Генеральная уборка страны» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области в ходе акции «Генеральная уборка страны» были собраны десятки гектаров кубометров отходов, которые направлены на полигоны. По данным пресс-службы облкомприроды, в мероприятии участвовали школьники, волонтеры, сотрудники природных парков.
Так, ребята и учителя Верхнедобринской и Нижнедобринской школ Камышинского района очистили от мусора прибрежную полосу Волгоградского водохранилища. Было собрано почти 10 м³ пластиковых бутылок, битого стекла и прочих отходов.
Генеральная уборка прошла и на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Здесь на субботник вышло 300 человек: школьники, родители, педагоги, сотрудники администраций Среднеахтубинского, Ленинского районов, сельских поселений волонтеры. Они очистили от мусора 30,5 гектаров земли, собрали более 30 кубометров отходов. В субботнике участвовали даже проезжающие автомобилисты.
Добавим, всероссийская акция «Генеральная уборка страны» прошла 15 сентября во всех субъектах РФ. По данным сайта ОНФ, в мероприятии участвовало более 150000 человек. Во всех регионах было ликвидировано более 1000 свалок и собрано около 700 тонн отходов.
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