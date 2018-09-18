Патрушев заявил о критической ситуации на свалке под Петербургом

"Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне «Красный бор», на котором накоплено порядка 2 миллионов тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности", — сказал Патрушев.

Он также отметил, что данный вопрос рассматривался в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по экологии, однако не принятые во время заседания решения не были реализованы в части определения организационно-правового положения полигона «Красный бор» и включения необходимых мероприятий в программу Санкт-Петербурга по охране окружающей среды.