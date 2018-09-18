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Патрушев заявил о критической ситуации на свалке под Петербургом
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Патрушев заявил о критической ситуации на свалке под Петербургом 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал критической экологическую ситуацию на полигоне отходов «Красный бор» и потребовал от Минприроды и правительства Санкт-Петербурга незамедлительно принять меры по ее улучшению, передает РИА «Новости».
"Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне «Красный бор», на котором накоплено порядка 2 миллионов тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности", — сказал Патрушев.
Он также отметил, что данный вопрос рассматривался в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по экологии, однако не принятые во время заседания решения не были реализованы в части определения организационно-правового положения полигона «Красный бор» и включения необходимых мероприятий в программу Санкт-Петербурга по охране окружающей среды.
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