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Более 2 тыс. добровольцев приняли участие в экологической акции в Уфе
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Более 2 тыс. добровольцев приняли участие в экологической акции в Уфе 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 2 тыс. добровольцев приняли участие в республиканской экологической акции «Всемирный день чистоты „Сделаем!“ в Уфе, сообщают »Известия". На уборку вышли представители экологических организаций, региональных и местных органов государственной власти, социально ответственного бизнеса и жители города.
В ходе мероприятия волонтеры очистили от мусора территорию Октябрьского района Уфы. Всего им удалось собрать и утилизировать 100 кубометров мусора. Вырученные от реализации вторсырья средства будут направлены на помощь нуждающимся детям.
В 2019 году в местах города, где мусор скапливается в большом объеме, будут установлены специальные контейнеры.
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