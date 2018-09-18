Более 2 тыс. добровольцев приняли участие в экологической акции в Уфе

МОСКВА , 18 сен — РИА Новости . Более 2 тыс. добровольцев приняли участие в республиканской экологической акции «Всемирный день чистоты „Сделаем!“ в Уфе , сообщают »Известия" . На уборку вышли представители экологических организаций, региональных и местных органов государственной власти, социально ответственного бизнеса и жители города.

В ходе мероприятия волонтеры очистили от мусора территорию Октябрьского района Уфы. Всего им удалось собрать и утилизировать 100 кубометров мусора. Вырученные от реализации вторсырья средства будут направлены на помощь нуждающимся детям.

В 2019 году в местах города, где мусор скапливается в большом объеме, будут установлены специальные контейнеры.