Шесть тысяч работников сферы культуры Подмосковья примут участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Об этом сообщила и. о. главы областного Минкультуры Оксана Косарева.

«22 сентября почти шесть тысяч работников сферы культуры Подмосковья примут участие в традиционной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая пройдет на территории региона, — сообщила Оксана Косарева . — На специально подготовленные площадки в этот день выйдут сотрудники 504 учреждений культуры: музеев, детских школ искусств, Домов культуры, библиотек. Планируется, что они высадят более 225 тысяч деревьев. Также в акции примут участие 30 парков культуры и отдыха Московской области».

По словам и. о. министра, для создания праздничной атмосферы в день проведения акции будут привлекаться духовые оркестры и творческие коллективы.

В городском округе Кашира пройдет экологическая викторина для школьников, спортивно-игровая программа «Веселые старты», состоится выставка прикладного творчества «Краски осени» и концерт.

В городских округах Реутов и Бронницы участников акции пригласят на экологические мастер-классы, в городских округах Долгопрудный и Красногорск — на фестиваль «День пирога».

В Талдомском районе маленьких гостей ждут уроки бережного отношения к природе, тематические показы мультфильмов, беседы, сказки, а в городских округах Клин, Краснознаменск, Люберцы, Одинцово, Подольск, Электросталь и других муниципальных образованиях подготовлены концертные программы.

Главная цель акции «Наш лес. Посади свое дерево» — озеленение Подмосковья и экологическое воспитание молодого поколения. Планируется, что всего в акции примут участие 200 тысяч человек, которые высадят около 1,5 миллионов деревьев на площади свыше 760 гектаров.