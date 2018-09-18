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Утвержден единый мусорный тариф в Ленинградской области
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Утвержден единый мусорный тариф в Ленинградской области 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленобласти утвердил размер тарифа за вывоз и утилизацию мусора на территории региона.
Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) за вывоз и утилизацию 1 тонны мусора будет получать 4728 рублей. Тариф вступит в силу 1 января 2019 года и будет неизменен в течение года.
Напомним, что с 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора (в Ленобласти им стала АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти») и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения. После того как региональный оператор начинает работать, услуги по обращению с ТКО исключаются из работ по содержанию и ремонту общего имущества. И расходы в платеже будут прописаны отдельной строкой.
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