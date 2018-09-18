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Зюзинцы совершили познавательную прогулку в парке «Измайлово»
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Зюзинцы совершили познавательную прогулку в парке «Измайлово» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
15 сентября школьники из Зюзина отправились в природно-исторический парк «Измайлово» по программе экосуббот.
Две ландшафтно-ознакомительные экскурсии по лесопарку смогли посетить школьники, педагоги, семьи с детьми. Они познакомились с особенностями рельефа местности, природными объектами лесопарка «Измайлово», увидели разнообразие населяющих природную территорию животных и птиц. Посетителям рассказали о правилах поведения на природных территориях и особенностями их природного содержания. Не обошлось и без проведения викторины специалистами-ботаниками МДЮЦ ЭКТ, которые предоставили детям информацию о том, что такое лес, лесопарк и охраняемая природная территория.
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