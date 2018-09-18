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Экологическая гвардия успешно ищет незаконные свалки в Омской области
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Экологическая гвардия успешно ищет незаконные свалки в Омской области 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Министр экологии и прриродных ресурсов Илья Лобов считает, что недавно созданная «Экологическая гвардия» помогает бороться за чистоту окружающей среды. На встрече с журналистами, которая состоялась сегодня в международном пресс-центре «МКР-Медиа», министр экологии и природных ресурсов Илья Лобов сообщил, что созданная четыре месяца назад «Экологическая гвардия» пока работает мало, но уже доказала свою эффективность. С помощью общественных инспекторов были закрыты несколько предприятий, загрязняющие воздух вредными выбросами, и ликвидированы мелкие источники несанкционированных свалок.
— Благодаря гвардейцам мы выявляем свалки и проверяем, ликвидировали ли их, обнаруживаем мелкие источники несанкционированных выбросов. Схема совместной деятельности уже отработана: нам поступает сообщение, на место выезжают три сотрудника надзорных органов, составляют протокол, выписывают штраф — закрытие, — рассказал Илья Лобов.
Министр экологии и природных ресурсов Илья Лобов
Министр отметил, что сегодня «Экологическая гвардия» насчитывает всего 21 человека и случаев закрытия предприятий около десятка. Но в возглавляемом им ведомстве убедились, что деятельность общественных инспекторов эффективна, их помощь будет востребована в регионе и дальше.
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