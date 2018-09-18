«Автоспецтранс» и свалки у берегов Ладожского озера

«Автоспецтранс» и свалки у берегов Ладожского озераРанее путешественник Павел Пашков на своем сайте и в соцсетях сообщил, что обнаружил возле Ладожского озера на территории Карелии неконтролируемую свалку.

«Автоспецтранс» прокомментировал сообщение блогера, путешественника и писателя Павла Пашкова, которое он оставил на своем сайте:

По словам Пашкова, в Питкярантском районе он обнаружил никем не контролированную свалку, которая, по его мнению, негативно влияет на экосистему Ладожского озера. Тем не менее, по данным «Автоспецтранса» свалка располагается в этом месте на законных основаниях.

— Свалка в Питкярантском районе, о которой идет речь в публикации, является санкционированной. Это лицензированный объект размещения отходов, находящийся в собственности МУП «УК „Питкяранта“. В июле 2018 года Росприроднадзором Карелии была проведена проверка данной свалки, критических замечаний к содержанию объекта выявлено не было, пробы воды, воздуха и почвы прошли проверку на соответствие нормативам.

В своей публикации господин Пашков сетует на большое количество родников, „проходящих через свалку, словно фильтр“. Смеем уверить члена Русского географического общества в обратном: родников там не имеется, и Ладога от полигона находится на расстоянии не менее 1 км.

Добавим, что Территориальной схемой по обращению с отходами и Региональной программой в области обращения с отходами производства и потребления предусмотрена рекультивация свалки вместе со строительством сортировочного комплекса и современного полигона в соседнем Сортавальском районе.

В связи с вышеизложенным ООО „Автоспецтранс“ официально обращается к господину Пашкову с просьбой не заниматься размещением провокационных сообщений, — говорится в сообщении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.