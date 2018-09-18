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«Экологическая гвардия» помогла закрыть несколько предприятий, которые загрязняли воздух в Омске
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«Экологическая гвардия» помогла закрыть несколько предприятий, которые загрязняли воздух в Омске 

Новый Омск + ещё 2 6 часов назад
На первой пресс-конференции в должности министра природных ресурсов и экологии Илья Лобов рассказал, есть ли результат у «Экологической гвардии», созданной четыре месяца назад.
«Благодаря гвардейцам мы выявляем свалки и проверяем, ликвидировали ли их, обнаруживаем мелкие источники несанкционированных выбросов. Схема уже отработана: нам поступает сообщение, на место выезжает три сотрудника надзорных органов. Затем протокол — штраф — закрытие. Конечно, пока таких случаев не очень много — около десяти, но мы убедились, что «Экологическая гвардия» — это инструмент, которым можно и нужно работать», — сообщил Илья Лобов.
На сегодняшний день в «Экологическую гвардию» входит 21 человек. Это немного, считает министр.
Напомним, общественным инспектором по охране окружающей среды может стать любой гражданин России, достигший возраста 18 лет, который намерен добровольно и безвозмездно оказывать органам государственного экологического надзора содействие в природоохранной деятельности.
Заявления о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды принимают в региональном минприроды. Телефоны для справок: 23-23-01, 8-965-980-00-95, 393-507.
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