Красноярский мусор бизнесом не стал

На прошлой неделе стало известно, что Швеция намерена закупать у России мусор для дальнейшей переработки, поскольку собственные отходы там перерабатываются на 100%. Красноярский край мог бы стать для северного соседа завидным поставщиком — объемы производства здесь внушительные, а вот сфера переработки мусора, несмотря на многолетние разговоры, пока лишь начинает развиваться.

О намерении скандинавского государства закупать у России мусор в интервью телеканалу «360» сообщил посол Швеции Петер Эриксон . Собственные отходы в этой стране научились утилизировать практически полностью — примерно половина производимого шведами мусора идет на повторное использование, еще около 50% идет в переработку, 0,8% превращается в источники энергии.

Великобритании и Энергетическая составляющая в данной сфере настолько весома, что Швеция уже забирает себе на переработку около 1,5 млн тонн ТБО ежегодно из Норвегии Италии , что позволяет государству дополнительно зарабатывать на утилизации чужого мусора.

Если рассматривать отходы в качестве товара, то Россия, где производится более 60 млн тонн ТБО в год, может с легкостью затмить любое европейское государство. При этом сфера мусоропереработки в большей части регионов страны пока находится в зачаточном состоянии.

Не исключение и Красноярский край, который, по данным на 2014 год, по количеству производимых отходов входит в десятку лидеров РФ, а по статистике уже этого года, находится на втором месте по образованию отходов I-IV классов опасности в Сибирском федеральном округе.

Согласно информации из майского доклада руководителя Росприроднодзора по Красноярскому краю Андрея Калинина, в регионе за последнее время выявлено 2,8 тысячи несанкционированных свалок, причем большая часть из них находится на территории населенных пунктов. Из них ликвидировано лишь чуть больше половины — 1,5 тысячи. Проблема свалок в крае так остра в том числе и потому, что здесь сложился дефицит объектов размещения отходов — сейчас, по подсчетам контролирующего ведомства, их 119 при потребности в 280.

При этом с начала 2019 года регион в соответствии с федеральными инициативами должен будет перейти на новую схему утилизации и переработки мусора. Вся территория края поделена на 19 технологических зон, в каждой из которых будет работать собственный региональный оператор. С 1 января следующего года на них возложат обязанности по предоставлению услуг обращения с твердыми коммунальными отходами.

На прошлой неделе и.о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин сообщал, что уже установлены операторы для 17 технологических зон из 19, не найдены операторы для Туруханской и Богучанской зон.

По словам министра, в реализацию региональной программы обращения с отходами в Красноярском крае планируется вложить 14,4 млрд рублей. В рамках программы до 2035 года в регионе планируется построить технопарк, 50 станций погрузки мусора и более 20 полигонов. Кроме того, в крае должно появиться 120 площадок для временного хранения отходов, а также инфраструктура для обезвреживания вредных отходов.

Впрочем, о необходимости развивать переработку мусора власти говорят уже не первое десятилетие, но дальше разговоров эти инициативы уходили редко. И эта ситуация для России — скорее норма.

Так, в рамках последнего КЭФа директор департамента металлургии и материалов министерства промышленности и торговли России Павел Серватинский отчитывался, что на данный момент в целом по стране лишь 5-9% ТКО поступает на дальнейшую переработку, остальное идет на свалку. Такая ситуация, по его словам, складывается потому, что инвестировать в инфраструктуру переработки мусора невыгодно из-за низких тарифов, которые покрывают лишь вывоз мусора и его захоронение.

По словам чиновника, минпромторг намерен стимулировать инвесторов к тому, чтобы зарабатывать не на тарифе, а на продаже вторичных материальных ресурсов, получаемых в процессе переработки (как это делает та же Швеция). Кроме того, в законодательстве предусмотрены механизмы, которые, в теории, должны побуждать и крупных производителей заниматься утилизацией отходов — в противном случае им придется платить экологический сбор.

В Красноярском крае инфраструктура, связанная с переработкой ТКО, только начинает появляться. Так, в апреле в рамках все того же КЭФа было объявлено, что в Емельяновском районе края будет построен комплекс утилизации отходов площадью 122 га и общей стоимостью около 1,6 млрд рублей, предусматривающий размещение твердых коммунальных и промышленных отходов, а также их сортировку и глубокую переработку. Первую очередь объекта планировалось запустить уже в этом году, на полную мощность комплекс, по планам инвесторов, должен выйти в 2019 году.

На днях в Канске открылся новый полигон ТКО площадью 27 га, включающий пункт приема мусора, перегрузочную и сортировочную станции, площадку для хранения вторсырья, прессовочное оборудование. Сообщается, что он способен перерабатывать до 400 тысяч кубометров макулатуры, пластика, стекла, металла и ПЭТ-бутылок.

Но не все так радужно. Как сообщил изданию Sibnovosti.ru председатель комитета Заксобрания по природным ресурсам и экологии Александр Симановский, объект строился в течение шести лет с крупным участием средств бюджета Красноярского края.

«Неправильно реализовывать утвержденную программу края по мусоропереработке через бюджет, а потом передавать такие объекты в аренду. Потому что фактически на бюджетных деньгах будут зарабатывать арендаторы. В то же время понятно, что без определенных вложений бюджета конечно реализовать эту программу нельзя», — сказал Симановский.

Сейчас, по его оценке, мусоропереработка в крае находится «на нулевом этапе», соответствующая инфраструктура в регионе тоже практически отсутствует.

«Мы выполнили указание федерального закона, провели торги, назначили операторов, но очень много вопросов сохраняется. Как это операторство будет реализовываться, как это ударит по жителям края, по тарифам. Потому что ни один из операторов не говорит о том, что не будет повышать тарифы. В данной ситуации пока сохраняется много вопросов», — заключил Симановский.