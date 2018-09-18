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В Майкопе подвели итоги акции «Генеральная уборка страны»
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

В Майкопе подвели итоги акции «Генеральная уборка страны» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В экологическом десанте приняли участие более 30 тысяч человек: представители органов власти, трудовые коллективы, актив регионального отделения ОНФ, ТОС, молодежь.
«В целом по стране субботники прошли 15 сентября, однако в Майкопе решено провести акцию в преддверии Дня города. Участники уборки ликвидировали 117 захламленных участков и несанкционированных свалок. Общая площадь убранной территории составила 30 гектаров», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
На полигон ТБО вывезено порядка пятидесяти тонн мусора, который собрали участники экологической акции. Для этих целей привлекался специализированный транспорт, предоставленный городскими предприятиями и организациями.
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