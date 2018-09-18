В Майкопе подвели итоги акции «Генеральная уборка страны»

В экологическом десанте приняли участие более 30 тысяч человек: представители органов власти, трудовые коллективы, актив регионального отделения ОНФ, ТОС, молодежь.

«В целом по стране субботники прошли 15 сентября, однако в Майкопе решено провести акцию в преддверии Дня города. Участники уборки ликвидировали 117 захламленных участков и несанкционированных свалок. Общая площадь убранной территории составила 30 гектаров», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

На полигон ТБО вывезено порядка пятидесяти тонн мусора, который собрали участники экологической акции. Для этих целей привлекался специализированный транспорт, предоставленный городскими предприятиями и организациями.