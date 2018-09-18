Эксперты назвали нацпроект «Экология» невыполнимым

Члены Экспертного совета при правительстве РФ назвали невыполнимым нацпроект «Экология». Документ, предусматривающий затраты суммой 4 трлн рублей, они предложили переделать.

Среди недостатков проекта, рабочая группа назвала сомнительную методику расчетов его бюджета, отсутствие должного общественного контроля, в том числе расходования средств. Кроме того, эксперты посчитали некоторые направления не конкретизированными, сообщает РБК

Нацпроект «Экология» должен реализовываться с 2019 по 2024 год и включает в себя направления: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий»

Как писал News.ru, работа по определению параметров финансирования новых нацпроектов РФ вступила в завершающую стадию. Всего на 2019 год дополнительные бюджетные ассигнования предлагается утвердить в объёме 1,17 трлн рублей. Из них 790 млрд рублей уйдёт на 12 нацпроектов: демография, здравоохранение, жильё и городская среда, экология, безопасные автодороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, поддержка малого и среднего бизнеса, несырьевой экспорт.