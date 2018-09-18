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Китай учредил первый исследовательский институт национальных парков
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Китай учредил первый исследовательский институт национальных парков 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Синин, 18 сентября /Синьхуа/ — Китай учредил исследовательский институт национальных парков в городе Синин /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/.
Институт, считающийся первым институтом такого рода в стране, сосредоточит свою работу на исследовании таких вопросов, как сохранение биоразнообразия, несущая способность экологической среды и устойчивое использование биологических ресурсов, а также на развитии таких ключевых дисциплин, как биология охраны природы, биология ресурсов и восстанавливаемая экология.
Целью института является создание системы мониторинга и оценки экологической среды, а также обеспечение раннего предупреждения потенциальных экологических рисков. Он также планирует создать платформу на основе больших данных и облачных вычислений для научных исследований и популяризации науки.
Институт, управляемый советом директоров и возглавляемый директором, был совместно основан Академией наук Китая и правительством провинции Цинхай.
"Институт будет предоставлять научное руководство и услуги для национального парка Саньцзянъюань /район источников трех великих рек — Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян/ в стремлении осуществить координируемое развитие охраны окружающей среды и региональной экономики", — сказал директор института по научной части Чжао Синьцюань. -0-
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