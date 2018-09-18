Китай учредил первый исследовательский институт национальных парков

Синин, 18 сентября / Синьхуа / — Китай учредил исследовательский институт национальных парков в городе Синин /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/.

Институт, считающийся первым институтом такого рода в стране, сосредоточит свою работу на исследовании таких вопросов, как сохранение биоразнообразия, несущая способность экологической среды и устойчивое использование биологических ресурсов, а также на развитии таких ключевых дисциплин, как биология охраны природы, биология ресурсов и восстанавливаемая экология.

Целью института является создание системы мониторинга и оценки экологической среды, а также обеспечение раннего предупреждения потенциальных экологических рисков. Он также планирует создать платформу на основе больших данных и облачных вычислений для научных исследований и популяризации науки.

Институт, управляемый советом директоров и возглавляемый директором, был совместно основан Академией наук Китая и правительством провинции Цинхай.

"Институт будет предоставлять научное руководство и услуги для национального парка Саньцзянъюань /район источников трех великих рек — Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян/ в стремлении осуществить координируемое развитие охраны окружающей среды и региональной экономики", — сказал директор института по научной части Чжао Синьцюань. -0-