Саратовские активисты убрали больше всех свалок в стране 

15 сентября активисты Общероссийского Народного Фронта провели «Генеральную уборку» территорий от мусора по всей стране. Как сообщает сайт ОНФ, Саратовская область оказалась на первом месте по количеству участников акции. В нашем регионе на субботник вышли 20 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в Омской области, которая заняла по данному показателю второе место (10,5 тысяч человек). Кроме того, саратовцы убрали больше всех свалок — 251. Для сравнения: в Санкт-Петербурге ликвидировали 63 свалки, в Свердловской области — 50, в Московской — 44.
Всего же по России приняли участие в акции более 150 тысяч активистов. Большинство из них — представители молодёжи. Они собрали около 700 тонн отходов и убрали порядка 1000 свалок. Уборка проводилась в рамках «майского указа» президента Российской Федерации Владимира Путина. Организаторы мероприятия пообещали, что эта акция не была разовой, в будущем её планируют повторить.
"Для нас задача полностью понятна: мы будем делать так, чтобы все выявленные городские свалки в ближайшее время прекратили свое существование. Абсолютное большинство из них находится в границах населённых пунктов", — рассказал координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.