Эксперты при правительстве считают невыполнимым нацпроект по экологии

Аналитики поставили под сомнение расчёты затрат на экологические проекты, а также указали на недостаточный уровень общественного контроля над расходами средств, а также на отсутствие конкретики по ряду направлений.

Критике, в частности, подверглась программа «Чистая страна». Согласно документу, к 2024 году предусмотрена рекультивация 191 свалки. Эксперты отмечают, что в программе нет данных о том, какие именно свалки и в какой последовательности будут рекультивированы. По ряду других программ и направлений также имеются замечания касательно технологических критериев и оценок необходимого для выполнения объёма денежных средств.