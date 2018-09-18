Около 35 тонн мусора собрали в лесах под Челябинском

Активисты Общероссийского народного фронта приняли участие во всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны».

Она прошла на территориях пяти муниципалитетов, а вес собранного мусора превысил 35 тонн.

Одно из мест, которое было убрано, — Харлушевский природный заказник. Собранное здесь стекло, металл, пластик и бумагу активисты отправили на вторичную переработку, что позволило сэкономить на природных ресурсах в дальнейшем.

«Сохранность Харлушевского заказника — дело государственной важности. К сожалению, несознательные граждане оставляют там бытовой мусор, что приводит к нарушению экобаланса и может нанести непоправимый вред обитающим здесь редким животным и растениям, в том числе занесенным в Красную книгу. Кроме того, несколько лет назад здесь был выявлен факт застройки, владельцу вынесли предписание снести здание и рекультивировать землю. Он же его просто забросил. Спустя время строительные материалы оказались разбросанными по округе», — рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Другие субботники прошли в Копейске, Троицке и Челябинске. Общественники очистили от мусора 8,6 тысячи квадратных метров земли.