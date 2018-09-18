Около 6 тыс. деревья высадят в Химках 22 сентября в рамках экологической акции

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в подмосковных Химках 22 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Химки станут участниками масштабной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». 22 сентября в микрорайонах городского округа будет высажено около 6 тыс. деревьев: яблони, вишни, липы и другие. Участки для высадки саженцев выбраны в результате мониторинга территорий по двум факторам: наименьшее количество деревьев, а также отсутствие коммуникаций. Высадки будут проходить во дворах и общественных пространствах с наибольшей проходимостью. Всего в день проведения акции будет организовано 39 площадок», — говорится в сообщении.

Как поясняется, Последующий уход за всеми высаженными деревьями будут осуществлять специалисты комбината по благоустройству и озеленению городского округа. Возле каждого саженца будет установлена специальная табличка с QR-кодом, на которой будут нанесены фамилии людей, принявших участие в высадке.

В пресс-службе добавили, что присоединиться к акции и посадить свое дерево в любом микрорайоне смогут все желающие. Также можно будет посадить самостоятельно приобретенное дерево.