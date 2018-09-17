В Калининграде ответственность за содержание контейнерных площадок переложат на жителей многоэтажек

Калининграде жителей многоквартирных домов обяжут самостоятельно отвечать за содержание контейнерных площадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 1 января на собственников квартир в многоэтажках переложат ответственность за содержание площадок, расположенных на придомовой территории. Вывозом мусора с нового года займётся региональный оператор. Предприятие будет отвечать за обращение с твёрдыми коммунальными отходами с момента их погрузки в машину.

"По результатам конкурсного отбора на территории Калининградской области статусом регионального оператора наделено государственное предприятие «Единая система обращения с отходами». Это предприятие будет обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО", — добавили в пресс-службе мэрии.

Сейчас каждый муниципалитет региона сам собирает, вывозит и утилизирует отходы на своей территории.