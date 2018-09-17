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Прокуратура: ростовский завод «Меринос» загрязняет воздух вредными веществами
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Прокуратура: ростовский завод «Меринос» загрязняет воздух вредными веществами 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Фабрика расположена в промзоне, а рядом жилые дома
Прокуратура Ростовской области заявила, что предприятие по производству ковров «Меринос» нарушает природоохранное законодательство и загрязняет воздух. После проверки надзорным ведомством, на заводе обнаружено 24 источника вредных выбросов. По всем фактам нарушений заведены административные дела.
Несколько недель назад жители Левенцовки и СНТ «Изумруд» обратились в прокуратуру с требованием проверить деятельность ковровой фабрики. Ростовчане утверждали, что ощущают в воздухе неприятный запах. Кроме того, по словам жителей, по ночам на фабрике включаются охладительные турбины, которые издают очень громкий шум, мешающий отдыху. На предприятие прибыли сотрудники надзорного ведомства.
— Проверкой установлено, что заводом незаконно эксплуатируются стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. В частности, оксид азота, уксусная кислота, пыль полипропиленовой нити и другие, — рассказали в ведомстве. — Разрешение на выброс вредных веществ, поступающих в воздух из данных источников, у организации отсутствует.
Кроме того, установлено, что объем выбросов на заводе превышает допустимые показатели, установленные Минприроды Ростовской области. По всем фактам нарушений в отношении завода и должностного лица, которое отвечает за порядок в сфере, возбуждены административные дела.
Руководителю ЗАО «Меринос» внесено представление. Рассмотрение актов находится на контроле природоохранной прокуратуры. На момент публикации комментарий от сотрудников завода получить не удалось.
Проблемы с неприятным запахом у жителей Советского района возникли еще в 2016 году. Люди жаловались на ядовитые пары в воздухе, которые шли от предприятия «Росткапитал» — завода по производству кровельных материалов. Тогда экспертами было установлено превышение предельно допустимых концентраций ацетальдегида в атмосфере, а также загрязнение почвы нефтепродуктами. Как выяснилось позже, на предприятии изготавливали битумную смесь.
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