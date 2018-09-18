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Школьные тетради помогли найти виновных в несанкционированной свалке
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Школьные тетради помогли найти виновных в несанкционированной свалке 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следствие вели специалисты областного Государственного экологического надзора, подтвердили ФедералПресс в этом ведомстве. Тетради и школьные дневники, судя по подписям учащихся одной из петербургских частных школ, были обнаружены в строительном мусоре, привезённом и выброшенном недалеко от озера Изумрудное (Токсовское городское поселение Всеволожского района). Эта несанкционированная свалка пополнила большое число аналогичных, противоречащих природоохранному законодательству.
В областном Госэконадзоре узнали о свалке величиной не меньше 20 кубометров, благодаря обращениям бдительных жителей поселения, недовольных соседством с кучами мусора. Эко-чиновники Ленинградской области теперь занимаются расследованием причин появления незаконной свалки: устанавливают её виновника — направили обращение в школу, которая, вероятно, во время летних каникул ремонтировала, и перед первым сентября появилась необходимость увезти строительный мусор.
«Улики такого рода во многих случаях найти можно — было бы желание, — комментирует этот случай ФедералПресс депутат областного парламента Вадим Малык. — В данном случае, Госэконадзор Ленобласти проявил бдительность и стремление отыскать виновных. Главное теперь — добиться наказания. А в целом, необходимо законодательно урегулировать взаимоотношения с соседним Петербургом, чтобы ни одна машина с мусором бесконтрольно не заезжала на территорию области. Следует принять отдельный областной закон об обращении с отходами или в Экологическом кодексе предусмотреть право конфисковывать транспорт нарушителей, доставляющий на территорию региона незаконный мусор».
Напомним, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предлагает разработать и принять в регионе Кодекс обращения с бытовыми и промышленными отходами. Как ранее сообщал ФедералПресс, Соглашение о взаимодействии между Ленобластью и Петербургом по обращению с отходами регионы одобрили в июне 2017 года, а в декабре этот документ был утвержден областным законом. Но остались различия в подходах к «мусорным» проблемам, начиная с того, что Петербург считает объемы отходов в кубометрах, а область — в тоннах. Даже если перевести данные в одну «систему координат» (в постановлении правительства РФ говорится о тоннах), цифры по количеству ТБО не сходятся. Вместе с тем, известно, что примерно 60% несанкционированных свалок в Ленобласти приходится на земли лесного фонда. На ноябрь 2017 год в области было зафиксировано 1670 свалок объемом 1708 млн кубометров. В экологическом рейтинге субъектов РФ за 2017 год Петербург — в десятке регионов с благополучной обстановкой, а Ленобласть находится на 75-м месте.
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