Школьные тетради помогли найти виновных в несанкционированной свалке

Следствие вели специалисты областного Государственного экологического надзора, подтвердили ФедералПресс в этом ведомстве. Тетради и школьные дневники, судя по подписям учащихся одной из петербургских частных школ, были обнаружены в строительном мусоре, привезённом и выброшенном недалеко от озера Изумрудное (Токсовское городское поселение Всеволожского района). Эта несанкционированная свалка пополнила большое число аналогичных, противоречащих природоохранному законодательству.

В областном Госэконадзоре узнали о свалке величиной не меньше 20 кубометров, благодаря обращениям бдительных жителей поселения, недовольных соседством с кучами мусора. Эко-чиновники Ленинградской области теперь занимаются расследованием причин появления незаконной свалки: устанавливают её виновника — направили обращение в школу, которая, вероятно, во время летних каникул ремонтировала, и перед первым сентября появилась необходимость увезти строительный мусор.

«Улики такого рода во многих случаях найти можно — было бы желание, — комментирует этот случай ФедералПресс депутат областного парламента Вадим Малык. — В данном случае, Госэконадзор Ленобласти проявил бдительность и стремление отыскать виновных. Главное теперь — добиться наказания. А в целом, необходимо законодательно урегулировать взаимоотношения с соседним Петербургом, чтобы ни одна машина с мусором бесконтрольно не заезжала на территорию области. Следует принять отдельный областной закон об обращении с отходами или в Экологическом кодексе предусмотреть право конфисковывать транспорт нарушителей, доставляющий на территорию региона незаконный мусор».