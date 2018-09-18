Около 160 площадок подготовили в Люберцах для эко‐акции «Наш лес. Посади свое дерево»

В этом году осенняя акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 22 сентября, и в Люберцах саженцы деревьев высадят на 157 площадках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья со ссылкой на слова главы муниципалитета Владимира Ружицкого в ходе оперативного совещания 17 сентября.

«Участие в акции примут все УК, ТСЖ, ЖСК, ПЖСК. Посадки пройдут по 157 адресам, по каждому адресу разработана схема посадки зеленых насаждений», — сообщил Ружицкий.

Глава муниципалитета добавил, что жителей проинформировали о проведении экологической акции объявлениями на дворовых и подъездных стендах, в соцсетях и на сайтах. В объявлениях указаны адреса проведения высадки саженцев, их количество, места выдачи инвентаря и правила посадки молодых деревьев.

Поучаствовать в акции может любой желающий. На сайте акции можно выбрать ближайшее место проведения акции, зарегистрироваться и посетить ее 22 сентября. Инвентарь и саженцы выдаются на местах, с собой ничего приносить не нужно.

В Люберцах центральной площадкой акции «Наш лес. Посади свое дерево» станет участок в Томилинском лесопарке на границе Люберец и Раменского района вблизи деревни Островцы. Еще более 150 площадок представлены на карте проекта.