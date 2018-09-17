Благоустройство традиционно началось с рубки деревьев: на этот раз пилой орудуют в сквере 1905 года

В городской администрации корреспонденту NN.ru рассказали, что данная вырубка деревьев является одним из этапов реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства сквера им. 1905 года согласован с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области , региональным Управлением госохраны объектов культурного наследия, а также экологической общественностью города.

Проект благоустройства сквера предусматривает реконструкцию старых и создание новых тротуаров, установку малых архитектурных форм. При этом в администрации подчеркнули, что вырубаться будут только аварийные деревья, взамен которых будут посажены новые.

Благоустройство Щёлоковского хутора также началось с уничтожения деревьев. В том случае выяснилось, что вырубка на территории памятника природы проводилась без разрешения регионального министерства экологии.