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Благоустройство традиционно началось с рубки деревьев: на этот раз пилой орудуют в сквере 1905 года
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Благоустройство традиционно началось с рубки деревьев: на этот раз пилой орудуют в сквере 1905 года 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В городской администрации корреспонденту NN.ru рассказали, что данная вырубка деревьев является одним из этапов реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства сквера им. 1905 года согласован с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, региональным Управлением госохраны объектов культурного наследия, а также экологической общественностью города.
Проект благоустройства сквера предусматривает реконструкцию старых и создание новых тротуаров, установку малых архитектурных форм. При этом в администрации подчеркнули, что вырубаться будут только аварийные деревья, взамен которых будут посажены новые.
Благоустройство Щёлоковского хутора также началось с уничтожения деревьев. В том случае выяснилось, что вырубка на территории памятника природы проводилась без разрешения регионального министерства экологии.
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