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Власти Вологодской области намерены сократить в восемь раз количество полигонов ТБО
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Власти Вологодской области намерены сократить в восемь раз количество полигонов ТБО 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 17 сентября. Власти Вологодской области планируют сократить с 44 до пяти число полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) к 2022 году. Об этом в понедельник сообщил вице-губернатор региона Антон Стрижов на оперативном совещании при руководителе области.
"Перспективная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории области предусматривает сокращение количества объектов захоронения отходов с 44, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, до пяти к 2022 году", — сказал Стрижов.
По его словам, в регионе сейчас насчитывается пять объектов по обработке, сортировке мусора и еще 30 объектов по его утилизации. Существующие мощности сортировочных станций позволяют обработать лишь 57% или 289 тыс. тонн всех отходов, образующихся в области.
"В связи с дефицитом существующих мощностей для сортировки всего объема твердых коммунальных отходов в области к 2022 году планируется ввод в эксплуатацию четырех новых объектов по обработке отходов — в Череповце, в Великом Устюге, в Вытегорском и Сокольском районах общей мощностью 250 тыс. тонн в год, а также реконструкция с увеличением мощностей мусоросортировочной станции в Вологде. После ввода в эксплуатацию мусоросортировочные станции смогут обрабатывать весь образующийся объем отходов", — пояснил Стрижов.
Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, с 1 января 2019 года в регионе, как и во всей стране, изменится система обращения с отходами. Определены два региональных оператора, которые будут вывозить мусор из муниципалитетов на сортировочные станции и на сертифицированные полигоны ТБО. «Нам необходимо сделать так, чтобы система работала максимально эффективно, чтобы тарифная составляющая была понятна всем жителям Вологодской области, чтобы система дала тот результат, который от нас ждут: сертифицированные полигоны, ликвидация несанкционированных свалок, глубокая сортировка и переработка мусора, использование вторичного сырья в экономике наших предприятий», — отметил Кувшинников.
Он добавил, что местным властям необходимо провести разъяснительную работу с жителями об изменении схемы оплаты, так как с 1 января 2019 года стоимость вывоза мусора будет зависеть не от жилой площади, а от количества зарегистрированных в квартире человек.
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