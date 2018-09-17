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В Копейске завод оштрафовали за выбросы
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В Копейске завод оштрафовали за выбросы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Копейске директор завода был оштрафован за загрязнение атмосферного воздуха, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Речь идёт об ООО «Фенимор Рус». Выяснилось, что предприятие загрязняло воздух, не имея паспорта паспорта, учета и свидетельства о постановке на учет объектов, которые негативно воздействуют на окружающую среду.
В итоге директора оштрафовали на 55 тысяч рублей, а также один из сотрудников привлечён к дисциплинарной ответственности.
Предприятие занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещение отходов 1-4 классов, заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов.
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