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Жители Челябинска жалуются на переполненные контейнеры во дворах после закрытия свалки
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Жители Челябинска жалуются на переполненные контейнеры во дворах после закрытия свалки 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области получает большое количество жалоб от жителей областного центра на переполненные мусором контейнеры во дворах после закрытия городской свалки и отзыва у МУП «Горэкоцентр» лицензии на захоронение отходов. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что причина плохого вывоза мусора — в недобросовестной работе перевозчиков.
"В Министерство экологии Челябинской области поступает большое количество обращений от жителей
с жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки в городе Челябинске. На данный момент, в связи с закрытием городской свалки, министерство экологии дает разъяснения: все твердо-бытовые и коммунальные отходы из города вывозятся на два альтернативных полигона.
Проблемы с вывозом твердых бытовых и коммунальных отходов с городских контейнерных площадок связаны, в первую очередь, с недобросовестными перевозчиками, которые отказываются выполнять обязательства, взятые перед населением", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство области, Министерство экологии региона и городская администрация приняли решение отстранять от вывоза мусора те компании, которые отказываются выполнять свои обязательства. Кроме того, все материалы чиновники намерены передавать в прокуратуру.
Как сообщалось ранее, лицензию МУП «Горэкоцентр» аннулировал суд по иску Росприроднадзора «за нарушения в работе городской свалки». Действие документа истекло 16 сентября.
По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября. С этой даты мусор стали вывозить на полигоны в Полетаево и Урефты.
Челябинская свалка, существующая с 40-х годов XX-го века, занимает более 50 га в черте города, объем накопленных отходов составляет 16 млн куб. м. Ее планируется рекультивировать.
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