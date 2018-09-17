В зонах ЮЗАО прошла «Генеральная уборка»

Сразу на двух природных территориях ЮЗАО состоялась всероссийская акция «Генеральная уборка». Энтузиасты приводили в порядок зеленые зоны у водоемов.

Одно из мест экологического субботника — берега реки Битцы у Голубинской улицы, в Ясеневе. Еще один волонтерский десант трудился на берегах Большого Тропаревского пруда в ландшафтном заказнике «Теплый Стан». В зоне отдыха «Тропарево» акция была названа «Чистый берег» — во время работы добровольцы из числа горожан ходили с пакетами вдоль берега пруда и собирали накопившийся за летний сезон мусор.

По мнению местных жителей, принявших участие в акции, необходимо любить окружающую природу и оберегать ее. При этом экологическую культуру нельзя прививать ненасильственно, и эта работа должна носить, прежде всего, просветительский характер.