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Челябинскому МУПу запретили вывозить отходы на городскую свалку
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Челябинскому МУПу запретили вывозить отходы на городскую свалку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Челябинский облсуд на сегодняшнем заседании назначил МУП «ГорЭкоЦентр» наказание в виде запрета сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов промышленности на городской свалке на 60 судок. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Таким образом областной суд изменил постановление Металлургического районного суда от 10 сентября 2018 года. Изменения состоят в том, что МУПу запретили вывозить отходы на городскую свалку. В остальной же части постановление районного суда оставлено без изменения.
Отметим, что постановление обжаловал руководитель МУП «ГорЭкоЦентра». Он просил его изменить, поскольку судом приостановлена вся деятельность, осуществляемая организацией, что мешает выполнению иных функций, не связанных с вывозом мусора.
Как ранее писал «ФедералПресс», в мае 2018 года сопредседатель регионального штаба ОНФ, вице-спикер Заксобрания Кировской области Роман Титов комментировал ситуацию со стихийными свалками. По его словам, свалки в частном секторе появляются из-за того, что жители не заключают договора на вывоз мусора.
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