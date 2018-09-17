Челябинскому МУПу запретили вывозить отходы на городскую свалку

Челябинский облсуд на сегодняшнем заседании назначил МУП «ГорЭкоЦентр» наказание в виде запрета сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов промышленности на городской свалке на 60 судок. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Таким образом областной суд изменил постановление Металлургического районного суда от 10 сентября 2018 года. Изменения состоят в том, что МУПу запретили вывозить отходы на городскую свалку. В остальной же части постановление районного суда оставлено без изменения.

Отметим, что постановление обжаловал руководитель МУП «ГорЭкоЦентра». Он просил его изменить, поскольку судом приостановлена вся деятельность, осуществляемая организацией, что мешает выполнению иных функций, не связанных с вывозом мусора.