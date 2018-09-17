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Больше 100 человек очищало Темерник
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Больше 100 человек очищало Темерник 

Деловое сообщество 2 часа назад
Всероссийская акция «Генеральная уборка страны» прошла в донской столице. Больше ста человек приняли участие в расчистке берега реки Темерник: чиновники, школьники, волонтёры — всех их объединило желание сделать город чистым.
«Реабилитация реки Темерник — губернаторский проект, предусматривающий оздоровление не только самой реки, но и обустройство в прибрежной зоне непрерывного экологического парка. Сегодняшнее мероприятие — еще один из последовательных шагов к этой цели», — подчеркнул также принявший участие в субботнике министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.
В ближайшие пять лет не только сама река, но и прибрежная территория превратится в зону отдыха для ростовчан. Субботники по уборке берегов реки стали уже традиционными. В этом году это четвертый такой субботник. Вокруг реки Темерник планируется создание непрерывного линейного экологического парка с прогулочными зонами. Концепция предполагает, что вдоль реки можно будет проехать на велосипеде через весь Ростов-на-Дону. В ближайшее время минприродой области будут проведены консультации с велособществами Ростова для определения наиболее удобных и востребованных маршрутов по территории будущего экопарка.
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