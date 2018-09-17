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Решение экологических проблем невозможно без участия граждан, — Глеб Никитин
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Решение экологических проблем невозможно без участия граждан, — Глеб Никитин 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
15 сентября Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Генеральная уборка страны». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, участниками акции стали больше 1000 российских муниципалитетов. В Нижнем Новгороде местом проведения мероприятия был выбран берег реки Старка в районе улицы Ивлиева. Этот участок за гаражным массивом нижегородцы отметили на интерактивной карте несанкционированных свалок на сайте ОНФ. На субботник вместе с общественниками вышли сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов, природоохранной прокуратуры, районной домоуправляющей компании, а также жители расположенных рядом домов — всего около 300 человек.
На очистку небольшого, но сильно замусоренного участка берега Старки, многочисленным участникам субботника потребовалось несколько часов. В результате было собрано около 700 мешков мусора. Помимо бытового мусора, на берег реки местные жители на протяжении нескольких лет выбрасывали строительные отходы, автомобильные покрышки, мебель: например, из воды из-под моста активисты достали стул и дверь.
«Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в таких экологических мероприятиях», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин. «По итогам инвентаризации в Нижегородской области насчитывается около 150 несанкционированных свалок. Предстоит много работы для того, чтобы убрать весь этот мусор и выстроить систему по борьбе с нарушителями. Но мало очистить берега рек и леса, надо, чтобы свалки не появлялись там снова. Решение экологических проблем невозможно без участия граждан. Надеюсь, что те, кто раньше мусорил в этих местах, будут уважать труд своих соседей», — подчеркнул глава региона. «Состояние малых рек сейчас вызывает массу вопросов, особенно в Нижнем Новгороде. Необходимо предметно заниматься этой проблемой, определить зоны ответственности и начать вкладывать средства в благоустройство», — добавил Глеб Никитин.
Напомним, что региональное министерство экологии и природных ресурсов проводит экологические субботники несколько раз в году, выбирая для этого памятники природы и берега рек. В июне такой субботник, приуроченный ко Дню эколога, был проведен на территории регионального памятника природы «Малышевские гривы».
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