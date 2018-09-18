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Берег реки Старка очистили в Нижнем Новгороде: собрано 700 мешков мусора
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Берег реки Старка очистили в Нижнем Новгороде: собрано 700 мешков мусора 

nn.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: nn.ru
На уборку многолетней свалки вышли более ста человек. В течение четырех часов общественники расчищали прибрежную территорию площадью более 3 тыс. кв.м. Чего здесь только не было: от строительных отходов до старых кузовов автомобилей.
— Выбор объекта был не случайным, — рассказала руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Анастасия Яндыганова. — Данный объект был нанесен нижегородцами на интерактивную карту свалок, и мы уже обращались в администрацию Советского района с требованием принять меры по наведению порядка.
Однако от властей общественники получили формальный ответ: уборка запланирована на 2018 год, но денег на неё пока нет. Неравнодушные нижегородцы решили начать наводить порядок на берегу Старки собственными силами. После уборки общественники вывезли на четырёх грузовиках 700 мешков мусора.
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