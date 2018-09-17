Минприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае

Ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края направило в Минприроды России письмо с просьбой о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения.

"Природные комплексы Краснодарского края характеризуются высокой степенью антропогенной загруженности, что делает вопрос сохранения малонарушенных территорий еще более актуальным", — уточняют в пресс-службе.

Создание ООПТ обусловлено необходимостью сохранения уникальных природных комплексов песчаной косы, которая расположена между Витязевским лиманом и Черным морем.