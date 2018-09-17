Ещё
Минприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минприроды России поддержало создание природного парка «Анапская пересыпь» в границах Анапы, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края направило в Минприроды России письмо с просьбой о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения.
"Природные комплексы Краснодарского края характеризуются высокой степенью антропогенной загруженности, что делает вопрос сохранения малонарушенных территорий еще более актуальным", — уточняют в пресс-службе.
Создание ООПТ обусловлено необходимостью сохранения уникальных природных комплексов песчаной косы, которая расположена между Витязевским лиманом и Черным морем.
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей21
«*** вам, а не российских граждан»194
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17521
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына123
Поклонскую лишили еще одного поста94
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:53
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
01:20
«*** вам, а не российских граждан»
Общество
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение