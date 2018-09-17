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На «Активном гражданине» выберут тему детского экологического фестиваля в ЮЗАО
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На «Активном гражданине» выберут тему детского экологического фестиваля в ЮЗАО 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Цель фестиваля «Природные территории, экология, школа» — привлечь интерес жителей города к посещению природных территорий не только Москвы, но и всей России, научить детей с малых лет оберегать мир, в котором они живут, и прививать любовь к природе. Для школьников организуют познавательные конкурсы, мастер-классы, игры, посвященные охране природы.
Маленьких любителей природы приглашают в Битцевский парк. В октябре здесь расскажут интересные факты об окружающем мире. Но какой теме стоит посвятить фестиваль в этом году?
Уменьшению количества отходов, изучению видов Битцевского леса, исследованию особо охраняемых территорий России или охране диких животных? Выбрать тему фестиваля можно на «Активном гражданине».
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