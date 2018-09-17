Вывоз мусора из Москвы на полигон в Ярославской области завершат в декабре

"Ввоз в регион [на полигон «Скоково»] мусора из Москвы завершится в конце декабря. Соответствующий договор с ГУП «Экотехпром» продлен не будет", — говорится в сообщении.

Всего в Ярославскую область до конца года поступит не более 200 тыс. тонн отходов. В настоящий момент объем ввозимых на полигон «Скоково» твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет не более 500 тонн в сутки.

"Состояние санитарно-защитной зоны полигона мониторится постоянно. Регулярно проводятся замеры показателей, отражающих качество воздуха. Осуществляется контроль состояния почвенного покрова, особое внимание уделяется грунтовым водам. За первое полугодие никаких превышений загрязняющих веществ не выявлено", — цитирует пресс-служба начальника отдела по обороту ТКО регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Артема Назарова

Власти региона 19 апреля сообщили, что на полигон «Скоково» под Ярославлем ввозится мусор из Москвы. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщал, что в случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, регион получит межбюджетный трансферт в размере 500 млн рублей, эти средства планируется потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода.

Полигон «Скоково» функционирует с 1977 года, он находится в 4 км от границы города Ярославля. По данным правительства региона, общая остаточная вместимость полигона «Скоково» составляет более 5 млн тонн.