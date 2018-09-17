Московский мусор перестанут возить на Скоково до конца года

Московский мусор перестанут ввозить на полигон Скоково под Ярославлем до конца 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отходы привозят в Ярославскую область по договору с ГУ правительства Москвы «Экотехпром». Его не будут продляться на следующий год, как и пообещали местные власти.

По официальным данным, в сутки на полигон приходит не более 21 машин с посторонним мусором — порядка 500 тонн в сутки. Нарушений не зафиксировано. За первое полугодие показатели загрязняющих веществ не превышены.