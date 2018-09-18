Вологодская область намерена ликвидировать незаконные свалки за три года

ТАСС , 18 сентября. Власти Вологодской области планируют за три года ликвидировать все незаконные свалки, которых насчитывается более 200. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора региона.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание в Нарьян-Маре , где, в частности, обсуждались вопросы экологической безопасности в регионах Северо-Запада. От руководителей субъектов федерального округа Патрушев потребовал дополнительно проработать вопросы строительства мощностей по переработке отходов, включая механизмы стимулирования переработки и обезвреживания мусора.

"Территориальная схема обращения с отходами в Вологодской области разработана сроком на десять лет. Она содержит информацию о существующей системе, проблемах отрасли, перспективах ее развития, сведения о местах несанкционированного размещения отходов. Таких свалок на территории региона более 200. Наша задача на три ближайших года — полностью их ликвидировать", — цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова по итогам совещания.

По словам руководителя региона, все отходы должны размещаться на сертифицированных полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным пресс-службы, в области действует пять мусоросортировочных станций общей мощностью 282 тыс. тонн в год. К 2022 году планируется ввод в эксплуатацию еще четырех мусоросортировочных станций — в Череповце, Великом Устюге, Вытегорском и Сокольском районах — общей мощностью 250,5 тысяч тонн в год.

Кроме этого, по данным властей, для снижения транспортной нагрузки и затрат на вывоз твердых коммунальных отходов к 2022 году в регионе запустят 11 мусороперегрузочных станций. Выбраны два региональных оператора по обращению с ТКО, планируется проведение торгов на транспортировку отходов, что позволит привлечь на рынок наиболее добросовестных перевозчиков.

"В целом проводимая реформа способствует созданию прозрачной системы, определяя регионального оператора ответственным за всю цепочку обращения с ТКО с единым тарифом в своей зоне деятельности", — добавил Кувшинников