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Около 400 мешков мусора собрали на субботнике в Балашихе
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Около 400 мешков мусора собрали на субботнике в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 400 мешков мусора собрали во время субботника в Балашихе. Об этом сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.
«15 сентября на территории Озерского и Кучинского лесопарка мы провели субботник, в котором приняли участие более 200 человек. Всего мы собрали около 400 мешков мусора», — сказала Маренинова.
В субботнике приняли участие сотрудники администрации Балашихи, представители общественной палаты и управляющих компаний города. Всего от мусора очистили 23 гектара леса, добавила она. По словам Светланы Марениновой, субботник в лесопарках Балашихи прошел в рамках Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны».
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