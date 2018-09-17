Около 400 мешков мусора собрали на субботнике в Балашихе

Около 400 мешков мусора собрали во время субботника в Балашихе. Об этом сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.

«15 сентября на территории Озерского и Кучинского лесопарка мы провели субботник, в котором приняли участие более 200 человек. Всего мы собрали около 400 мешков мусора», — сказала Маренинова.

В субботнике приняли участие сотрудники администрации Балашихи, представители общественной палаты и управляющих компаний города. Всего от мусора очистили 23 гектара леса, добавила она. По словам Светланы Марениновой, субботник в лесопарках Балашихи прошел в рамках Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны».