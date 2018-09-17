Асфальтобетонный завод в Энгельсе признан опасным для окружающей среды

Энгельсский асфальтобетонный завод «Автодорожник» поставили на госучет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Основным видом деятельности завода является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Об этом сообщает Прокуратура области.

"У предприятия есть разработанный и согласованный проект предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. Согласно документу, на предприятии имеется 42 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Однако, в нарушение положений Федерального закона «Об охране окружающей среды», предприятие не состоит на государственном учете объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду", — сообщают в ведомстве.

По данному факту прокурором города в отношении генерального директора завода возбуждено дело по статье 8.46 (Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации.

По результатам его рассмотрения на руководителя наложили штраф в размере 5000 рублей. При этом, нарушения не были устранены. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями: признать незаконным бездействие руководителя завода и обязать поставить на учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда исполнено, предприятие поставлено на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.