Ещё
Центру реабилитации диких птиц «Крылья» исполняется три года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

Центру реабилитации диких птиц «Крылья» исполняется три года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. 18 сентября в заповеднике «Кузнецкий Алатау» три года назад был торжественно открыт центр реабилитации диких птиц «Крылья», сообщает пресс-служба заповедника.
Центр реабилитации был создан при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире», который специализируется на помощи детям и заповедной природе.
В «Крыльях» был построен пруд для водоплавающих птиц, зимний домик и вольеры для хищных пернатых, закуплено необходимое оборудование и препараты для лечения птиц.
Всего в центре было спасено более 50 птиц. Это и часто встречающиеся, такие как коршун, неясыть, пустельга, утка и т.д., и редкие, занесенные в Красные книги различного ранга, — беркут, сапсан, лебедь-кликун и т.д., уточняют в пресс-службе. За лето сразу 10 птиц были поставлены на крыло, среди них три пустельги обыкновенные, четыре черных коршуна, сокол сапсан, ястреб-тетеревятник и длиннохвостая неясыть. Всех птиц перед выпуском обязательно окольцовывают.
Центр «Крылья» входит в состав экскурсионной программы по экологическому центру: жители и гости Кемеровской области могут видеть проводящийся регулярно выпуск птиц обратно в дикую природу.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне515
Каспийскую флотилию подняли по тревоге85
Умер Николай Коняев13
Бомбу для Захарченко сделали в США624
Российский певец погиб в страшном ДТП33
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
04:41
Верзилов ослеп и оглох
Общество
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение