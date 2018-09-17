Центру реабилитации диких птиц «Крылья» исполняется три года

МОСКВА , 17 сен — РИА Новости . 18 сентября в заповеднике «Кузнецкий Алатау» три года назад был торжественно открыт центр реабилитации диких птиц «Крылья», сообщает пресс-служба заповедника.

Центр реабилитации был создан при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире», который специализируется на помощи детям и заповедной природе.

В «Крыльях» был построен пруд для водоплавающих птиц, зимний домик и вольеры для хищных пернатых, закуплено необходимое оборудование и препараты для лечения птиц.

Всего в центре было спасено более 50 птиц. Это и часто встречающиеся, такие как коршун, неясыть, пустельга, утка и т.д., и редкие, занесенные в Красные книги различного ранга, — беркут, сапсан, лебедь-кликун и т.д., уточняют в пресс-службе. За лето сразу 10 птиц были поставлены на крыло, среди них три пустельги обыкновенные, четыре черных коршуна, сокол сапсан, ястреб-тетеревятник и длиннохвостая неясыть. Всех птиц перед выпуском обязательно окольцовывают.

Центр «Крылья» входит в состав экскурсионной программы по экологическому центру: жители и гости Кемеровской области могут видеть проводящийся регулярно выпуск птиц обратно в дикую природу.