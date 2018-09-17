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Segezha планирует принять участие в подготовке предложений по изменению экологических норм
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Segezha планирует принять участие в подготовке предложений по изменению экологических норм 

ТАСС + ещё 1 39 минут назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует принять участие в подготовке предложений по изменению экологического законодательства в России, которые готовятся Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Segezha Group Михаил Шамолин.
"Планируем", — сказал Шамолин, отвечая на вопрос о работе по изменению экологических норм.
"Существует норматив, по которому ЦБК должен находиться на удалении минимум одного километра от жилых домов, — рассказал Шамолин. — Но эта норма была сделана для ЦБК 50-летней давности, которые действительно в пределах городов строить было невозможно. Они были настолько грязными, что запах чувствовался за 50 км. Современные комбинаты строятся так, что там даже дыма нет, не то что запаха".
По словам главы Segezha Group, разработанные полвека назад нормы и требования уже не имеют никакого смысла, так как фактические экологические параметры ЦБК изменились.
Segezha Group — международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги.
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