Шведские компании готовы перерабатывать российские бытовые отходы

По информации «Российской газеты», шведы планируют использовать приобретаемый мусор для получения электрической и тепловой энергии по технологии Waste-to-energy. Россия в качестве поставщика мусорного сырья выглядит очень перспективно, поскольку в нашей стране ежегодно «производится» свыше 60 млн тонн ТБО. В перерасчете на одного россиянина этот показатель составляет около 400 кг.

Швеция на сегодняшний день наладила стабильное получение энергии из перерабатываемых отходов. Шведский посол сообщил, что по итогам 2015 года количество произведенной местными компаниями тепловой и электрической энергии из отходов оценивается в тераватт-часах. Эксперты отмечают, что шведские производители используют в качестве вторсырья около 50% бытовых отходов. Что касается общего количества перерабатываемых отходов, то этот показатель достигает 100%.

С учетом сложившейся ситуации, Швеция вынуждена закупать отходы в других странах. В течение нескольких лет постоянными поставщиками ТБО являются Норвегия, Великобритания и Италия. Ожидается, что в ближайшем будущем Россия также начнет реализовывать свои отходы скандинавским компаниям.