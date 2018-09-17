Львы вернулись в Национальный парк Ливонде в Малави

Некоммерческая организация охраны природы African Parks завершила серию перемещений Львов из Южной Африки Малави в рамках более широкой программы по сохранению дикой природы Малави. В результате львов впервые за 20 лет вновь можно увидеть в Национальном парке Ливонде.

Прошлый год ознаменовался возвращением гепарда в Ливонде в рамках более широкой инициативы по восстановлению популяции хищников в регионе.

Хищники выполняют важную экологическую функцию. «Возвращение львов имеет ключевое значение, так как восстанавливается здоровое функционирования природных систем», — отметил Патрисио Ндадзела, заместитель директора по охране африканских парков. Подобные инициативы красноречиво свидетельствуют о намерении правительства Малави возродить свои национальные парки и дикую природу.