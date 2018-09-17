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Львы вернулись в Национальный парк Ливонде в Малави
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

Львы вернулись в Национальный парк Ливонде в Малави 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Некоммерческая организация охраны природы African Parks завершила серию перемещений Львов из Южной Африки в Малави в рамках более широкой программы по сохранению дикой природы Малави. В результате львов впервые за 20 лет вновь можно увидеть в Национальном парке Ливонде.
Прошлый год ознаменовался возвращением гепарда в Ливонде в рамках более широкой инициативы по восстановлению популяции хищников в регионе.
Хищники выполняют важную экологическую функцию. «Возвращение львов имеет ключевое значение, так как восстанавливается здоровое функционирования природных систем», — отметил Патрисио Ндадзела, заместитель директора по охране африканских парков. Подобные инициативы красноречиво свидетельствуют о намерении правительства Малави возродить свои национальные парки и дикую природу.
Африканские парки сотрудничали с Департаментом национальных парков и дикой природы, голландским правительством, Фондом восстановления популяции львов и фондом Леонардо Ди Каприо.
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