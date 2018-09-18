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В минэкологии прокомментировали проблему вывоза мусора в Челябинске
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В минэкологии прокомментировали проблему вывоза мусора в Челябинске 

АиФ + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ
Проблема с переполненными контейнерами на мусорных площадках в Челябинске возникла из-за недобросовестных перевозчиков, которые не торопятся выполнять свои обязательства, такое заявление сделали в министерстве экологии Челябинской области.
В последние дни жители Челябинска, в особенности Металлургического и Ленинского районов, стали массово жаловаться на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Как пояснили в пресс-службе минэкологии, после закрытия городской свалки с 11 сентября машины перевозят отходы на полигоны в Полетаево и Урефты. Всего в городе вывозом мусора занимаются 16 организаций.
«Сейчас мы ведём мониторинг сложившейся ситуации. В случае выявления неисполнения договорных обязательств со стороны перевозчиков, обязанных вывозить отходы от населения, мы будем фиксировать и передавать в Прокуратуру Челябинской области для проведения проверок данных предприятий. Стоит напомнить перевозчикам, что если они отказываются вывозить отходы, то вывозить будут другие организации, а в отношении нарушителей будем применять максимально жесткие меры», — прокомментировал ситуацию министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
Для сбора жалоб от горожан организована горячая линия: сообщить о несвоевременном вывозе мусора можно по телефону 777-08-08 или в районную администрацию.
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