В минэкологии прокомментировали проблему вывоза мусора в Челябинске

Проблема с переполненными контейнерами на мусорных площадках в Челябинске возникла из-за недобросовестных перевозчиков, которые не торопятся выполнять свои обязательства, такое заявление сделали в министерстве экологии Челябинской области

В последние дни жители Челябинска, в особенности Металлургического и Ленинского районов, стали массово жаловаться на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Как пояснили в пресс-службе минэкологии, после закрытия городской свалки с 11 сентября машины перевозят отходы на полигоны в Полетаево и Урефты. Всего в городе вывозом мусора занимаются 16 организаций.

«Сейчас мы ведём мониторинг сложившейся ситуации. В случае выявления неисполнения договорных обязательств со стороны перевозчиков, обязанных вывозить отходы от населения, мы будем фиксировать и передавать в Прокуратуру Челябинской области для проведения проверок данных предприятий. Стоит напомнить перевозчикам, что если они отказываются вывозить отходы, то вывозить будут другие организации, а в отношении нарушителей будем применять максимально жесткие меры», — прокомментировал ситуацию министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев

Для сбора жалоб от горожан организована горячая линия: сообщить о несвоевременном вывозе мусора можно по телефону 777-08-08 или в районную администрацию.