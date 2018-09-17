«Будем просить повышения штрафов»: с закрытием свалки в Челябинске стали разбрасывать мусор

За незаконные свалки наказывают рублём, если это не подействует — штрафы поднимут

За неделю с закрытия челябинской свалки на её территорию не попал ни один мусоровоз. Отходы отправляют на полигон в Полетаево, а недобросовестные перевозчики валят мусор прямо в черте города. Об этом доложили на аппаратном совещании мэру Евгению Тефтелеву

— Мусорного коллапса не допущено. Есть рабочие моменты, отрабатываем их в рабочем режиме, — отчитался начальник городского управления экологии и природопользования Евгений Крехтунов . — В прошлый вторник городская свалка была закрыта, отходы вывозят на полигоны, которые включены в госреестр. В среду прошла встреча в прокуратуре . Сейчас вопросов к администрации у неё нет.

Рабочими моментами Крехтунов назвал рост числа незаконных свалок. В районах в этот переходный период перешли на особый режим. Найденные мусорки вывозят за счёт бюджета.

— Мы выписываем предупреждения и наказываем за незаконные свалки рублём. Если эти меры не будут действовать, попросим Законодательное собрание области увеличить штрафы, — пригрозил мэр.

Городская свалка прекратила принимать любые отходы 11 сентября. Чтобы никто не въезжал на территорию закрытого полигона, на всех въездах к нему выставили экипажи ГИБДД

На замусоренной площадке хотели сделать зелёный холм, построить теплицы для роз и даже горнолыжный курорт. 12 сентября министр экологии региона Сергей Лихачёв впервые поделился своей идеей. Чиновник ратует за создание развлекательно-обучающего центра.

Временной площадкой приёма мусора из Челябинска станет полигон в Полетаево. А через полтора–два года планируют открыть основной полигон для города-миллионника, он расположится Чишме.

Уже в следующем году Челябинск планируют перевести на раздельный сбор мусора. Для этого во дворах установят специальные контейнеры.

После закрытия челябинской свалки предприятие «ГорЭкоЦентр», занимавшееся вывозом мусора, ждут большие изменения. Его не станут ликвидировать и наделят новыми функциями. Какими? Об этом в конце августа рассказал глава города Евгений Тефтелев.